Nood aan een nieuwe wandelroute? Zo leer je de buurt anders kennen

Ver van huis mogen we op dit moment niet gaan, maar een wandeling in de buurt wordt wél aangeraden. Met deze tips leer je je omgeving op een nieuwe manier kennen.

Op zoek naar graffiti

In haast elke stad worden oude muren onder handen genomen door graffitikunstenaars. Om die gratis kunstwerken te ontdekken, kan je via de app Street Art Cities een overzicht vinden van de graffiti in je buurt. Je komt via de app meer te weten over het kunstwerk zelf en de kunstenaar erachter.

En als de coronacrisis voorbij is, kan je via deze weg graffitikunstwerken in andere steden ontdekken. Op de kaart zijn graffitiroutes te vinden in steden over heel de wereld. De app is gratis te downloaden in de App Store of via Google Play.

Trage wegen

In tijden van eenzame opsluiting kan het onbekende paadje om de hoek een ontsnappingsroute zijn. Vlaanderen heeft 40.000 km trage wegen te bieden, dat is meer dan onze buurlanden. Maar je moet ze weten te vinden. De meeste van deze wegen zijn online geïnventariseerd en je kunt kaarten en routes downloaden op je gps of app. Om trage wegen online terug te vinden, gebruik je best www.openstreetmap.org. Routeservice krijg je via RouteYou.

Ook in steden zijn wandelingen te maken via kleine weggetjes. In Brussel ligt een circuit van zeventig kilometer, de Groene Wandeling. De stad Antwerpen liet alle trage wegen in kaart brengen en tien ontdekkingstochten uitstippelen. Gent heeft zijn steegjes en wandelroutes die tot in de landelijke randgemeenten reiken.

Alle informatie over trage wegen vind je hier.

Cultuurwandeling

Wie de natuur beu is maar toch wil blijven bewegen, kan op zoek naar een cultuurwandeling. Grote steden bieden verschillende stadswandelingen aan om de architectuur, geschiedenis of grote projecten in de verf te zetten. In Antwerpen fiets je langs ‘ongekende parels’ en nieuwe stadsontwikkeling. Ook Gent, Leuven en Hasselt bijvoorbeeld bieden een waaier aan routes aan, te voet of met de fiets, alleen of met het hele gezin. Maar ook kleinere dorpen zetten hun geschiedenis graag in de verf. Ga op zoek naar een nieuwe route in de buurt, misschien ontdek je iets over jouw regio dat je nog niet wist.