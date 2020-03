Weinig landen ontsnappen nog aan het nieuwe coronavirus. In India is ook een lockdown van kracht om de verspreiding van het virus te bestrijden. Door de maatregelen zijn talloze arbeiders die uit dorpen van naburige staten of landen komen, hun job kwijt. De werkloze dorpelingen proberen nu wanhopig naar huis te gaan, en staan met duizenden opeengepakt aan busstations.