Voor het eerst is ons land een kind aan het nieuwe coronavirus overleden. Het gaat om een meisje van 12 jaar, bevestigde viroloog Steven Van Gucht op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum. ‘Dit raakt ons bijzonder, als ouder en als mens.’

‘Het kind is plots achteruitgegaan na drie dagen koorts’, zei Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité. ‘Dit raakt ons bijzonder, als ouder en als mens.’ Ook zijn Franstalige collega in het comité, Emmanuel André, was zichtbaar diep geraakt door het nieuws. 'Dit is emotioneel een moeilijk moment. Omdat het om een kind gaat. Dat raakt ook de medische en academische wereld. We denken vooral aan haar familie en haar naasten. Dit is zeer uitzonderlijk, en het brengt ons van de kaart.'

Ook in het buitenland zijn er gevallen bekend. In Frankrijk is een 16-jarig meisje gestorven. ‘Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, gaande van tien jaar tot de hoogste leeftijd complicaties kunnen ontwikkelen’, merkte Van Gucht op. ‘Het is wel belangrijk te vermelden dat dit uitzonderlijk is bij jonge mensen. Dit is niet de regel. Waarom het soms misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit geval per geval onderzocht wordt.’

‘We willen onze diepe steun betuigen aan de ouders, aan de familie en aan de vrienden’, zei Van Gucht. In totaal zijn in ons land nu 705 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus. ‘93 procent van hen zijn ouder dan 65 jaar’, benadrukte Van Gucht nog eens. Een Genkse verpleegster van 30 jaar is dit weekend nog bezweken. Ze had geen eerdere medische problemen.