Dit is de laatste dag voor de 'Megxit': het beste van Harry en Meghan

Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle beleven dinsdag hun laatste dag als 'His and Her Royal Highness'. Vanaf woensdag is het koppel officieel geen senior lid meer van de Britse Koninklijke familie, ze gaan samen met hun zoon Archie in Noord-Amerika wonen. De voorbije jaren kwamen ze heel vaak in het nieuws. Een bloemlezing van hun meest markante momenten.

Het begon in november 2016, toen bekend geraakte dat prins Harry en Meghan Markle een relatie hadden. Een jaar later, op 27 november 2017 werd bekend gemaakt dat het koppel verloofd is.

De Britten kijken daarna maandenlang uit naar het huwelijk. Er kijken in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 28 miljoen mensen naar de Royal Wedding. Over de hele wereld kijken honderden miljoenen mensen live naar het jawoord van Harry en Meghan.

Meghan en Harry halen in die kleine twee jaar regelmatig de pers, waarmee ze een erg troebele relatie hebben. Er komt een eerste kleine storm nadat Meghan... een autodeur dichtslaat.

Het grootste lichtpunt van hun bestaan als koninklijk koppel is misschien wel de geboorte van hun zoontje Archie. Prins Harry grapte er meteen op los bij de voorstelling van hun kind: 'Hij heeft al wat baardgroei.' Het koppel kreeg overigens de kritiek dat ze te lang zouden gewacht hebben met hun zoon aan de wereld te tonen.

In januari van dit jaar duikt een video van vorig jaar op waarin Harry bij Disneybaas Bob Iger de mooie stem van zijn echtgenote aanprijst. Iger liet die kans niet liggen, want een documentaire waarvoor Meghan de voice-over verzorgt verschijnt op 3 april. Waarnemers beweren dat het koppel toen, in juli 2019 al dacht aan de 'Megxit'.

Die 'Megxit' wordt aangekondigd op 8 januari 2020. Vooral de giftige relatie met de Britse tabloidpers speelt hen parten. Een paar weken later geeft Harry duiding bij hun vertrek.

Geen vertrek zonder afscheidstournee, dat geldt ook voor Harry en Meghan. Bij een bezoek aan een school verrast een tiener Meghan hoe alleen tieners dat kunnen: 'Ze is echt knap, niet?'