Nieuwe data van Olympische Spelen werd met unanimiteit goedgekeurd door internationale federaties

De nieuwe datum van de Olympische Spelen, 23 juli tot 8 augustus 2021, werd maandag met de unanimiteit van de 33 internationale sportfederaties goedgekeurd. Dat verklaarde de Italiaan Francesco Ricci Bitti, de voorzitter van de ASOIF, de vereniging van olympische sportfederaties, in een interview met persagentschap AP.

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en haar voorzitter Thomas Bach spraken maandag met achtereenvolgens het Japanse organisatiecomité, haar eigen Uitvoerende Raad en tot slot de vereniging van olympische sportfederaties.

“Wij zijn unaniem akkoord gegaan met de beslissing van het IOC”, legde Ricci Bitti uit. Ook belanghebbenden als de Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA), baseballcompetitie (MLB) en vertegenwoordigers uit het golf en tennis gaven hun zegen. Op die manier kon rechtenhouder NBC tevreden worden gesteld.

“We hebben de voorbije dagen dag en nacht gewerkt”, vervolgde Ricci Bitti, in het verleden ook al voorzitter van de Internationale Tennisfederatie (ITF). “Elke vertegenwoordiger had zijn eigen idee. Zo wilden sporten als triatlon en ruitersport liever een olympiade in het voorjaar, om de hitte in de zomer in Japan te vermijden. Maar het werd snel duidelijk dat dat moeilijk zou zijn. De drukte op de sportkalender is enorm. Eigenlijk was organiseren in dezelfde periode, maar dan een jaar later, de enige optie. De internationale bonden in atletiek (World Athletics) en zwemmen (FINA) zijn heel genereus geweest en hebben hun WK in 2021 uitgesteld en daarmee waren de belangrijkste problemen van de baan.”