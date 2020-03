De voorbije 24 uur zijn in ons land 98 nieuwe coronadoden geteld, onder wie ook een meisje van twaalf jaar. 485 nieuwe patiënten liggen in het ziekenhuis, een tweede daling op rij. 'De kracht van de epidemie neemt af'.

De voorbije 24 uur zijn 485 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Er zijn de voorbije 24 uur opnieuw 98 nieuwe doden geteld, onder wie een meisje van 12 jaar: 'Het kind is plots achteruitgegaan na drie dagen koorts', zei viroloog Steven Van Gucht, hoofd van het wetenschappelijk comité. 'Dit raakt ons bijzonder, als ouder en als mens. Het herinnert ons eraan dat alle leeftijden, gaande van 10 jaar tot de hoogste leeftijd complicaties kunnen ontwikkelen. Het is wel belangrijk te vermelden dat dit uitzonderlijk is bij jonge mensen. Dit is niet de regel. Waarom het misloopt, weten we niet. Het is belangrijk dat dit per geval onderzocht wordt.'

Er komen nog eens 94 sterfgevallen bij, die tussen 11 maart en eergisteren gestorven zijn, maar nog niet gerapporteerd waren. Het gaat allemaal om mensen van boven de 65 jaar, voornamelijk uit woonzorgcentra. Het totaal aantal doden stijgt dus naar 705. '93 procent daarvan is ouder dan 65 jaar', merkte Van Gucht op.

1.021 mensen liggen op intensieve zorgen, een stijging met 94 patiënten. Er zijn 876 nieuwe besmettingen vastgesteld, een tweede daling op rij. Ook het aantal nieuwe opnames in het ziekenhuis, 485, betekent opnieuw een daling tegenover gisteren (536). 786 patiënten hebben ademhalingsondersteuning nodig en 20 mensen 'ECMO', waarbij de functie van hart en longen wordt overgenomen.

168 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen nu al 4.920 mensen in het ziekenhuis. Dat cijfer blijft sterk oplopen, aangezien besmette patiënten vrij lang in het ziekenhuis blijven liggen.

'Kracht epidemie neemt af'

'We zien dat de kracht van de epidemie afneemt', zei Van Gucht. 'We hopen op een stabilisatie van het aantal nieuwe ziekenhuisopnames. Er zullen dus nog wel mensen bijkomen, ook op intensieve zorg. Als mensen daar terechtkomen, blijven ze daar minstens een week, mogelijk vele weken. Het is mogelijk dat we onze volle capaciteit nodig hebben, maar we denken wel dat we dit aankunnen, en indien nodig wordt die capaciteit uitgebouwd. Maar het zullen zeker nog moeilijke weken worden.'

'Het is normaal dat we ons angstig voelen in deze tijden', zei Van Gucht nog. 'Het is belangrijk dat we praten met elkaar en steun zoeken bij elkaar. Het Rode Kruis staat ter beschikking via het nummer 0800/14 689. Ze kunnen je daar ook doorverwijzen naar de voorzieningen voor psychosociale steun, voor wie daar nood aan heeft. Deze epidemie is een gegeven van de natuur. We moeten dat voor een stuk aanvaarden. Maar geloof mij, dit zal voorbijgaan. We kunnen terugvechten, controle krijgen, en solidair zijn. En dat doen we als bevolking.'

'Als je twijfelt, doe het beter niet'

'Dit is voor iedereen een nieuwe situatie', merkte de woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens op. 'Als je twijfelt of je iets kan doen, of iets niet kan doen, doe je het beter niet. Zelfs al is dat geen aangename keuze. We moeten nu samen onze sociale cirkel zo klein mogelijk houden, enkel zo kunnen we de verspreiding van het virus inperken. Beperk uw verplaatsingen en activiteiten, onder meer door telewerk en de basisregels te respecteren.' Die basisregels omvatten onder meer een goede handhygiëne en sociale afstand.

'Er is nu overleg bezig met de verschillende sectoren om te kijken naar wat er gebeurt als de piek voorbij is', vulde Van Gucht aan. 'De timing zal van de cijfers afhangen, hier zal later nog over gecommuniceerd worden.'

Op de vraag of er meer rokers op intensieve zorg liggen, reageerde Van Gucht: 'Op dit moment hebben we er nog geen cijfers over, maar ik denk dat het logisch is om te veronderstellen dat rokers meer risico lopen. We weten dat zij meer risico lopen op tal van aandoeningen. Ik denk dat mensen die nog niet gestopt zijn, daar best over nadenken. Niet alleen door dit virus, maar tal van andere redenen ook.'