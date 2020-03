Italiaanse burgemeesters verwijten Nederland ‘bekrompen egoïsme’ in open brief

Twaalf Italiaanse burgemeesters en gouverneurs halen in een open brief in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung zwaar uit naar Nederland. Volgens hen stelt Nederland zich niet solidair genoeg op in Europa. Ze vragen de Duitsers om steun.

‘De Nederlandse houding is een voorbeeld van een gebrek aan ethiek en solidariteit in elk opzicht’, schrijven onder anderen de burgemeester van de stad Bergamo en de gouverneur van de zwaargetroffen Italiaanse regio Lombardije. Ook europarlementslid Carlo Calenda ondertekende de brief.

De briefschrijvers betreuren dat Nederland zich verzet tegen Europese financiële hulp voor Europese landen die hard getroffen zijn door de coronacrisis. Zo schoot de Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) de mogelijkheid om coronaobligaties uit te geven af. Ook voor het inzetten van het noodfonds ESM – ‘de Europese bazooka’ – staat Nederland op de rem.

Con ?@BeppeSala? ?@giorgio_gori? ?@sbonaccini? ?@GiovanniToti? ?@LuigiBrugnaro? e altri abbiamo preso una pagina della ?@faznet? per parlare ai tedeschi perché ricordino come dovrebbe comportarsi un grande paese durante un’emergenza. pic.twitter.com/5HhUFUUasO — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 31, 2020

Nederland staat niet alleen met die strenge houding, maar de Italiaanse politici zien Nederland als aanvoerder van de groep kritische landen. ‘Ook Duitsland lijkt deze groep te willen volgen’, schrijven ze. Daarom hebben ze hun brief in een Duitse krant laten publiceren.

Tweede Wereldoorlog

De Italiaanse politici willen dat Europa met geld over de brug komt en roepen Duitsland op om aan hun kant te gaan staan. Daarvoor verwijzen ze naar de Duitse schulden die een aantal Europese landen na de Tweede Wereldoorlog heeft kwijtgescholden. ‘Italië is er nog altijd van overtuigd dat dat een juiste beslissing was. Lieve Duitse vrienden, laat het geheugen u helpen om de juiste beslissing te nemen. Jullie behoren tot de grote Europese naties. Jullie plaats is aan de kant van de Europese instellingen, met waarden als vrijheid en solidariteit. Niet in het volgen van bekrompen nationaal egoïsme.’

Ze waarschuwen ook voor het overleven van de EU. ‘De eerste uitdaging betreft het overleven van de EU. De EU heeft nu niet de middelen voor een gezamenlijk antwoord op de crisis. Maar als ze nu niet bewijst dat ze bestaat, dan zal ze ophouden te bestaan.’

Noord - Zuid

Net als tijdens de eurocrisis splijt het coronavirus Noord- en Zuid-Europa. Na de Europese top van donderdagavond was de portugese premier Antonio Costa al snoeihard voor de Nederlandse regering. ‘Die terug­kerende kleinzieligheid bedreigt de toekomst van de EU’, zei hij.