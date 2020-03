Recyclageparken gaan volgende week weer open

De recyclageparken mogen op 7 april weer de deuren openen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

Demir sloot de parken op 17 maart. Er was gevraagd om niet-noodzakelijke bezoeken uit te stellen, om het risico op besmetting zo veel mogelijk te beperken, maar die oproep kreeg weinig gehoor. Veel parken spraken na de uitbraak van een toename van het aantal bezoekers met 50 procent.

Volgende week dinsdag mogen ze toch weer de deuren openen, als ze de veiligheidsmaatregelen kunnen garanderen en als de afvalophaling niet in het gedrang komt.



Politietoezicht

In de parken moeten de afstandsregels worden gerespecteerd. Daarnaast is het niet mogelijk om cash te betalen en moeten bezoekers in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. Er wordt slechts een beperkt aantal personen tegelijk toegelaten. Waar intercommunales over een reservatiesysteem beschikken, wordt het aanbevolen dat te gebruiken. De burgemeesters krijgen de vraag om politietoezicht te voorzien. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen.

‘De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was echt nodig’, stelt Demir. ‘Ook afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen.’

Ook nu nog wordt gevraagd enkel naar de parken te trekken als het niet anders kan. ‘We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar’, aldus Demir.