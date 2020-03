Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso krijgt hoofdrol in nieuwe Amazon Prime-reeks

Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso krijgt een erg belangrijke rol in een nieuwe documentairereeks die op Amazone Prime te zien zal zijn.

Geen Formule 1 voor Alonso vorig jaar maar desondanks stonden de camera's van Amazone Prime op hem gericht. De Spanjaard werd in 2019 immers gevolgd voor een documentaire die binnenkort te zien zal zijn.

2019 was het jaar waarin Alonso deelnam aan het World Endurance Championship waarvan ook de 24u van Le Mans deel uitmaakt. Daarnaast was er ook de mislukte kwalificatie voor de Indy 500 en uiteraard Alonso zijn eerste deelname aan de Dakar Rally.

Javier Mendez, directeur van het productiebedrijf The Mediopro Studio, is zeer enthousiast over de nieuwe serie met Fernando Alonso.

"Fernando Alonso is een winnaar en zijn doel was om dit jaar te tonen dat hij de beste rijder op vier wielen is," aldus Mendez tegenover 'F1i.com'.

Voorlopig valt het nog af te wachten wanneer de serie in Nederland of België te zien zal zijn. De serie zal eerst in Spanje, Engeland, Frankrijk, Italië en Zuid-Amerika te zien zijn. Wanneer dat exact zal zijn is nog niet geweten.

