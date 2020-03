100.000 bestelde mondmaskers onbruikbaar

100.000 mondmaskers die de Vlaamse overheid vorige week verdeeld heeft onder de revalidatieziekenhuizen zijn niet bruikbaar. Het gaat om de beter beschermende FFP2-maskers. De maskers kwamen officieel uit China, maar bleken uit Colombia te komen. Ze waren verpakt in bananen- en cornflakesdozen.

Uit mailverkeer van de revalidatie ziekenhuizen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat het Agentschap zelf vaststelde dat de maskers geen kwaliteitsmerk of certificaat dragen en ze geproduceerd zijn voor industriële en dus niet voor medische doeleinden.

Vorige week maandag communiceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) over de levering. Diezelfde dag waarschuwde Dirk Dewolf, administrateur-generaal van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, de revalidatieziekenhuizen al dat de mondmaskers niet bruikbaar zijn. Hij raadde de mondmaskers niet aan voor direct contact met besmettelijke covid-19patiënten als er geen keurmerk was.

Bij ontvangst van de maskers stelde het Antwerpse revalidatieziekenhuis RevArte vast dat ze volledig onbruikbaar zijn. ‘Ze bleken niet, zoals gezegd, uit China maar uit Colombia te komen. Ze zaten verpakt in gebruikte bananen- en cornflakesdozen, wat ingaat tegen de voorschriften. In een doos hebben we dan ook nog eens fecaliën van een of ander dier gevonden’, zegt directeur Ludo Splingaer. ‘Het gevolg is dat wij nog altijd onvoldoende geschikte maskers hebben om ons personeel te beschermen.’

In een reactie aan de revalidatieziekenhuizen stelde het Vlaams Agentschap vrijdag dat het de taak van de douane of de controlediensten niet kan overnemen, waardoor de maskers door de mazen van het net zijn geglipt. Aan De Tijd laat het Agentschap weten dat het de maskers nog eens aan een onderzoek onderwerpt.