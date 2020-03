Grote Poëzieprijs voor gedichten met troost van Vrouwkje Tuinman

Schrijfster Vrouwkje Tuinman wint de Grote Poëzieprijs met haar bundel Lijfrente. De jury koos deze unaniem uit 118 dichtbundels als de beste van het afgelopen jaar. Tuinman ontvangt 25.000 euro. In Lijfrente dicht ze over de liefde en de dood. De Jongerenprijs was voor de Vlaamse dichter Peter Verhelst.