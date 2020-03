Belfius schat dat Belgische economie dit jaar met 5 procent krimpt

Belfius verwacht dat de Belgische economie dit jaar met 5 procent zal krimpen door de coronacrisis. Eerder gingen de economisten van BNP Paribas Fortis nog uit van een krimp met 3,5 procent en die van KBC zelfs van 9,5 procent.

Belfius ziet verschillende neerwaartse risico’s: het feit dat de ‘malaise’ zich steeds verder verspreidt naar de vele toeleveringsbedrijven, de kleinhandel in niet-voedingsmiddelen, de bouw, de industrie,... Door de lockdown komen steeds meer ondernemingen in de problemen en leggen hun activiteit stil.

De overheidssectoren en de gezondheidszorgsector houden wel stand. En daarnaast zijn er ook ‘winnaars’ van de crisis, zoals de (nieuwe) producenten van desinfecterende gels, beademingstoestellen, medische beschermkledij. Ook online verkopers van klusmateriaal, speeltoestellen en trampolines blijken gouden zaken te doen. Maar deze effecten zijn uiteraard beperkt in het licht van de huidige economische inzinking.

Belfius verwacht na een ‘zeer sterke’ krimp ook een snelle en belangrijke heropleving in de tweede jaarhelft. ‘Een deel van de eerder uitgestelde consumptie en productie zal wellicht ingehaald worden, in een gunstige omgeving dankzij een expansief monetair en budgettair beleid en lage olieprijzen. Door de massale annulatie van buitenlandse reizen in de zomer verwacht men bijvoorbeeld ook een sterke groei van vakanties in eigen land, wat goed nieuws is voor de Belgische toeristische sector.’

Maar dat herstel dreigt wel moeizamer te verlopen wanneer andere landen nog steeds kreunen onder het coronavirus. De VS en het VK bijvoorbeeld lopen immers achter wat het nemen van maatregelen tegen het virus betreft. Dit dreigt nog te zorgen voor problemen met export en aanvoer.

Voor economen is de toestand sowieso ongezien, aangezien ze weinig referentiepunten hebben om een dergelijke economische inzinking te becijferen, klinkt het. De prognose van -5 procent heeft dan ook een belangrijk neerwaarts risico wanneer het virus in de zomer niet onder controle is of wanneer het herstel bijkomend hapert.