Politie treedt op: bergbeklimmer in Waterloo, spuwer in Mortsel

De politie heeft nog de handen vol met het doen naleven van de coronamaatregelen. Zo werd een ‘bergbeklimmer’ in Waterloo tegengehouden.

De lokale politie van de zone Brussel Hoofdstad/Elsene heeft het voorbije weekend 682 inbreuken vastgesteld op de maatregelen die ingevoerd zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De inbreuken werden vastgesteld bij mensen die het samenscholingsverbod niet respecteren en handelszaken die denken dat ze nog open mogen zijn. Het gaat zowel om processen-verbaal die aan het parket zullen overgemaakt worden als om GAS-boetes. Die laatste bedragen 350 euro voor volwassenen en 175 euro voor minderjarigen.

De politiezone Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node) heeft van haar kant sinds de invoering van de maatregelen al 1.087 GAS-boetes uitgedeeld.

Daarnaast stelde de politie Brussel-Noord al 16 processen-verbaal op tegen handelszaken en cafés die het sluitingsbevel niet respecteerden, en nam ze 17 voertuigen administratief in beslag.

De Leeuw van Waterloo

Een opmerkelijk bericht komt van de politie in Waterloo. Een liefhebber van bergsport heeft daar een boete gekregen omdat hij de Leeuw van Waterloo wou beklimmen.

Zowat vijftig pv’s werden afgelopen weekend opgesteld door de agenten van de zone Waterloo voor het niet naleven van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een 51-jarige inwoner van Lasne werd tegengehouden toen hij met zijn fiets op weg was naar de Leeuw van Waterloo. Hij zei tegen de agenten dat hij honderd keer de trappen van het monument wilde beklimmen. De man moet een boete van 250 euro betalen.

Aan zee

Aan zee moest de politie minder processen-verbaal opstellen voor niet-essentiële verplaatsingen dan het weekend ervoor. Zo moest politiezone Westkust afgelopen weekend tussen de 2 en 5 procent van de bestuurders richting de kust terugsturen. Het weekend ervoor was nog 22 procent.

‘Dat is een goed teken. De meeste mensen hebben begrepen dat ze geen niet-essentiële verplaatsingen mogen doen. Enkel tweedeverblijvers moeten we nog regelmatig beboeten’, vertelt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust.

De politie moest op verschillende plaatsen wel blijven optreden voor lockdownfeestjes en samenscholingen. ‘Er zijn nog steeds jongeren die het niet begrepen hebben en blijven afspreken met een groep vrienden. Dat kan echt niet’, vertelt Deburchgraeve.

Ook aan de grenzen wordt nog streng gecontroleerd. ‘Daar doen we nu verdoken controles. We merken dat Fransen de grens nog proberen over te steken om tabak te kopen. Zondag moesten we daar 30 bestuurders terugsturen.’

Spuwen in Mortsel

In Mortsel is zondag dan weer een 19-jarige opgepakt omdat hij tijdens een politietussenkomst zou hebben gespuwd in de richting van de agenten. Dat zegt het Antwerpse parket. De jongeman is intussen ook voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden voor bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen en weerspannigheid.

De politie had vier personen aangetroffen die samen in een parkje zaten ondanks het samenscholingsverbod. Ze vluchtten meteen weg, maar de politie kon nog één van hen bij de kraag vatten. De jongeman in kwestie reageerde volgens het parket erg geagiteerd en toen hij geboeid werd, spuwde hij naar de agenten. Het parket herhaalt dat het streng optreedt tegen dergelijk gedrag.

Haast dagelijks vonden er de voorbije week in het Antwerpse incidenten plaats met burgers die tijdens een incident met de politie naar agenten spuwden of hoestten. Dergelijke praktijken zijn niet nieuw, maar nu het coronavirus woedt, brengt het voor de agenten extra risico’s mee. Verschillende van de betrokken agressievelingen riepen trouwens tijdens het incident dat ze besmet waren met het virus.