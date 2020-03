Wat doet corona met uw liefdesleven?

Voor de rubriek 'Leve de liefde' is de krant op zoek naar getuigenissen. Hield de politie u tegen toen u net op weg was naar uw minnaar of minnares? Maakt u meer ruzie, of hebt u de strijdbijl begraven? Heeft u weer tijd voor seks? Overleeft uw LAT-relatie nu afstand heel tastbaar is? Is uw lief wel een goed lief, nu u toch tijd hebt om erover na te denken?

Wie zin heeft om te vertellen, kan mailen naar eva.berghmans@standaard.be