F1-teamleider wou piloten bewust besmetten met corona

Helmut Marko, baas van de pilotenopleiding bij Red Bull, wou zijn F1-piloten bewust besmetten met coronavirus. ‘Dit zijn allemaal sterke jonge mannen in goede gezondheid.’

Hoe kunnen we het Formule 1-seizoen zo snel mogelijk weer van start laten gaan? Daar was ook Helmut Marko, baas van de pilotenopleiding van Red Bull, de voorbije weken volop mee bezig. En hij kwam daarbij wel met erg verregaand voorstel, onthulde hij recent aan de Australische Tv-zender ORF. Waarom de F1-piloten tijdens het tussenseizoen niet met opzet besmetten met het Covid19-virus?

Kamp in tussenseizoen

Omdat alles dan stil ligt, is dat volgens Marko ‘het ideale moment’. Het zou Max Verstappen, Alexander Albon & co en de andere piloten van Red Bull toelaten om zonder verdere gezondheidszorgen aan de heropstart van het F1-seizoen te beginnen.

“We hebben in totaal vier Formule 1-piloten en acht tot tien junioren’, verklaarde Marko in het omstreden tv-interview. ‘Het idee was om een kamp te organiseren, waarmee we zowel mentaal als fysiek de verloren tijd konden overbruggen. Dat leek mij het ideale moment voor hen om besmet te raken.’

Voorstel niet goed ontvangen

De 76-jarige Marko, die denkt dat hij het coronavirus zelf al heeft gehad (ook al is hij niet getest, red), ziet zelf geen graten in zijn voorstel. ‘Dit zijn allemaal sterke jonge mannen in goede gezondheid. Op die manier zouden ze optimaal voorbereid zijn voor de heropstart van het Formule 1-seizoen, wanneer dat ook komt. Een seizoen dat waarschijnlijk sowieso zeer moeilijk zal zijn.’

Op de vraag waarop de rest van het Red Bull-team op zijn voorstel reageerde, antwoorde Marko eerlijk: ‘Laten we het zo zeggen: mijn voorstel werd niet goed ontvangen.’ Waarna het hoofd pilotenopleiding van Red Bull besloot met een verwijzing naar de vele positieve reacties die ook zijn team had gekregen op het gezamenlijke initiatief van zeven F1-teams om hun ingenieurs extra beademingstoestellen te laten maken.