Weekbudget: 50 euro. De coronacrisis treft iedereen, maar de meest kwetsbaren het hardst

De coronacrisis treft iedereen, maar mensen die het al moeilijk hadden, krijgen het nu nog moeilijker. Daklozen, bijvoorbeeld. Of mensen in armoede. Of kinderen in kwetsbare thuissituaties.

Voor mensen die elke euro sowieso al twee keer moeten omdraaien alvorens hem uit te geven, komt de coronacrisis extra hard aan. Dienstencentra zijn dicht, de voedselbedeling is niet wat ze voorheen was en het sociaal isolement veroorzaakt nog méér zorgen in het hoofd. Een gesprek met journaliste Marjan Justaert.

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

Meer weten

Lees hier Lees hier het artikel van Marjan Justaert over de impact van de coronacrisis op mensen in armoede

Volg hier onze liveblog over het nieuwe coronavirus

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op je leven? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Marjan Justaert | Host Niels De Keukelaere | Redactie Sofie Albrecht, Joris Van Damme | Eindredactie Pieter Van Maele, Wouter Van Driessche | Audioproductie Joris Van Damme, Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.