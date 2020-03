Ancienne Belgique en Vooruit annuleren alle evenementen tot 3 mei

Zowel de Brusselse Ancienne Belgique als de Gentse Vooruit gaat ervan uit dat er ook na de paasvakantie nog zeker twee weken lang geen concerten kunnen worden georganiseerd. In beide zalen zijn alle evenementen tot en met 3 mei opgeschort en waar mogelijk verplaatst.

Dat melden beide organisatie in afzonderlijke persberichten. ‘Wij hebben het hele team gemobiliseerd en proberen de best mogelijke oplossing te vinden voor alle concerten’, luidt het bij de AB.

De beslissing volgt op de verlenging van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus tot en met 19 april, die vorige week door de Nationale Veiligheidsraad werd aangekondigd. Toch sluit de concertzalen de deuren al tot 3 mei. ‘We moeten realistisch zijn. Het is niet omdat we vanaf 19 april misschien al buiten mogen, dat we dan meteen met velen in een concertzaal moeten gaan staan’, zegt woordvoerder Jens Van den Wyngaert van AB. ‘We willen onze maatschappelijke rol opnemen en de deuren daarom preventief wat langer sluiten.’

Vooruit

Ook de Vooruit in Gent volgt die redenering. ‘Uit voorzorg en om de gezondheid van publiek, medewerkers, vrijwilligers en artiesten te garanderen, maar ook om een heropening goed te kunnen voorbereiden, kiest Vooruit ervoor om tot en met 03.05 geen activiteiten te laten doorgaan’, klinkt het.

Alle andere geplande voorstellingen, concerten en evenementen die na 5 mei geprogrammeerd staan in de Vooruit gaan voorlopig door. ‘Uiteraard volgen we de adviezen of verplichtingen inzake het coronavirus op de voet, en ondernemen we actie van zodra de situatie verandert.’

Tickethouders

Beide cultuurhuizen zullen de binnenkort de tickethouders van de betreffende evenementen contacteren. AB garandeert alvast dat de kaarten geldig blijven als er een nieuwe datum wordt gevonden. Bij geannuleerde evenementen is een terugbetaling mogelijk.

Eind april

Een reeks andere organisatoren van evenementen kondigde al uit voorzorg aan alles tot eind april af te blazen. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Casino Oostende, en bij concertorganisator Democrazy.

Ook een hele reeks concerten op diverse locaties later dit voorjaar zijn geannuleerd, omdat de tournee van de artiesten in kwestie niet kan doorgaan of later start. Dat is bijvoorbeeld zo voor het concert van Dua Lipa in het Sportpaleis, of de concerten van Clouseau in de stadsschouwburg van Antwerpen.