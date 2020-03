Wat te doen bij milde symptomen van het nieuwe coronavirus

Veel covid-19-patiënten vertonen milde symptomen van het virus, en moeten gewoon thuis uitzieken. ‘Het is vooral belangrijk om veel te rusten’, zegt huisarts Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica.

‘Wie symptomen heeft van covid-19 en het advies kreeg van de huisarts om thuis uit te zieken, moet vooral veel rusten en geen inspanningen doen’, zegt Van Giel. ‘Respecteer ook zeker de thuisquarantaine.’

‘De symptomen van corona zijn wisselend, en niemand heeft ze allemaal tegelijkertijd’, zegt Van Giel. Hij herhaalt de meest voorkomende: koorts, hoest, snotteren, keelpijn, spierpijn, diarree, verlies van geur en smaak, en kortademigheid.

Het is volgens Van Giel belangrijk dat patiënten voldoende blijven hydrateren. Isotone dranken, zoals sportdrank, zijn dan een goed idee, omdat het lichaam de snelle suikers goed kan gebruiken. ‘Het is soms moeilijk voor patiënten om te eten, maar we raden aan om toch te proberen kleine beetjes te nuttigen, om voldoende koolhydraten en suiker binnen te krijgen.’ Als de koorts te hoog wordt, raadt Van Giel aan om paracetamol te nemen.





Wie ziek is, moet thuis blijven en zichzelf afzonderen, om verdere besmettingen tegen te gaan. ‘Wanneer de symptomen erger worden of wanneer een nieuw symptoom de kop opsteekt, moet je de huisarts opnieuw contacteren’, zegt Van Giel. ‘Die zal dan bepalen of je naar het ziekenhuis moet.’ En wie onder hetzelfde dak woont als een patiënt, doet er goed aan het huis regelmatig te poetsen en te ontsmetten. ‘Vergeet de handhygiëne niet, gooi gebruikte zakdoeken weg en hoest en nies in de elleboog’, zegt Van Giel. Als je zelf nog geen symptomen vertoont, mag je nog naar de supermarkt of naar buiten voor een wandeling. ‘Maar als iemand in het gezin ook symptomen krijgt, bel dan onmiddellijk naar de huisarts.’

Sporten

