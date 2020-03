KU Leuven halveert in april huurprijs studentenkamers

Studenten die een kamer huren in een residentie die wordt beheerd door de KU Leuven, moeten in april maar de helft van de huurprijs betalen. De universiteit hoopt dat de privémarkt haar voorbeeld volgt.

De lessen verlopen tot het einde van het semester digitaal, veel studenten zijn momenteel dan ook thuis. Maar het huurcontract van de studentenkamers blijft wel gewoon doorlopen, terwijl veel studenten ook hun studentenjob en inkomsten zagen verdwijnen, en ook heel wat gezinnen het tijdelijk financieel met minder moeten stellen.

Om de financiële impact te verzachten, gaat KU Leuven volgende maand de huurprijs halveren voor alle studenten die een kamer huren in een van hun residenties in Leuven of Kortrijk.

‘Hiermee willen we een warm signaal geven in deze toch wat donkere dagen’, beklemtoont rector Luc Sels in een mededeling van de universiteit. ‘We willen onze studenten en hun ouders niet in de kou laten staan, en met deze huurprijsvermindering de financiële druk op hun schouders deels verlichten.’

Maandelijks zal geëvalueerd worden of de maatregel kan worden verlengd. De universiteit baseert zich daarbij op het verloop van de pandemie, de maatregelen die de overheid uitvaardigt en de eigen kosten waar de universiteit tegen aankijkt door de coronacrisis.

Privémarkt

‘Dit is een ongeziene situatie die vraagt om solidariteit. Daarom nodigen we studenten en families die wat financiële ruimte hebben ook uit om de uitgespaarde vijftig procent huur geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen om andere studenten en gezinnen te helpen die het minder breed hebben’, zegt Sels.

‘Een andere optie is om het geld te storten ten voordele van het cruciale onderzoek naar covid-19 van de KU Leuven en UZ Leuven, dat ook alle steun kan gebruiken. Samen maken we het verschil, nu meer dan ooit.’

De KU Leuven roept ook verhuurders op de privémarkt op om in de mate van het mogelijke een korting toe te passen op de huurprijs van de studentenkamers.