Werk van Van Gogh gestolen uit Nederlands museum

Uit het Nederlandse museum Singer Laren is in de nacht van zondag op maandag een werk van Vincent van Gogh gestolen. Het werk was in bruikleen van het Groninger Museum.

De inbraak in het gebouw vond plaats om 03.15 uur ’s nachts. Dieven forceerden de glazen voordeur van het gebouw. Volgens zakelijk directeur Evert van Os van het museum was de beveiliging ‘geheel volgens protocol’ opgezet. ‘We hebben dat goed afgestemd met onze verzekeringsexperts, maar uiteraard kunnen we hier iets van leren.’

Het gaat om het werk ”Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar”. Dat is in het bezit van het Groninger Museum, en tijdelijk in bruikleen voor de tentoonstelling “Spiegel van de ziel. Van Toorop tot Mondriaan”.

Over het werk schrijft de Nederlandse krant NRC: ‘Het gestolen werk meet 25 bij 57 cm is gemaakt met oliefverf op papier, dat op hout is geplakt. Na zijn verblijf in Drenthe besloot Van Gogh (1853-1890) rond het einde van 1883 bij zijn ouders te gaan wonen in het Brabantse Nuenen. Zijn vader was daar benoemd tot dominee van de kleine gereformeerde gemeente. In het voorjaar legde Van Gogh de tuin van de pastorie waarin de familie woonde vast. Eerder maakte hij diverse tekeningen van dezelfde tuin.’

‘Wij zijn als Singer boos, geschokt en verdrietig’, stelde directeur Evert van Osh op de persconferentie waar de diefstal werd bekendgemaakt. ‘Dit is precies dat wat je niet wilt als verantwoordelijke museumdirecteur. Een prachtig en ontroerend schilderij is onttrokken aan de gemeenschap.’

Het museum in Laren is momenteel gesloten door het coronavirus.

Het is trouwens niet de eerste diefstal in Laarne. In januari 2007 verdwenen zeven beelden uit de beeldentuin, waaronder het beroemde De Denker van Rodin. Twee dagen later werd het deels verzaagde beeld alweer teruggevonden. Het ging de dieven om het brons. De twee daders werden in 2010 veroordeeld tot twee en bijna drie jaar celstraf.