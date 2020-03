Luxehotel The Ritz in Londen verkocht

Het beroemde luxehotel The Ritz London is door de rijke Britse familie Barclay verkocht aan een investeerder uit Qatar.

Volgens Britse media is met de verkoop een bedrag gemoeid van om en bij de 800 miljoen pond (zo’n 900 miljoen euro).

The Ritz bevindt zich aan Piccadilly in hartje Londen en is een van de meest prestigieuze gebouwen van de Britse hoofdstad. Het luxehotel telt 130 kamers, drie restaurants en telt 450 personeelsleden. De prijzen gaan van 650 pond (730 euro) tot meer dan 6.000 pond (6.730 euro) per nacht.

Het hotel, in 1906 geopend door de Zwitserse hotelier César Ritz, is momenteel gesloten vanwege het nieuwe coronavirus. Het is de bedoeling om het hotel zo snel mogelijk weer te heropenen, klinkt het.

De Britse familie Barclay was al enkele maanden op zoek naar een koper voor het hotel, waarvoor de familie in 1995 zowat 75 miljoen pond betaalde. De rijke familie heeft onder meer ook de Britse krant Daily Telegraph in handen.

De verkoop leidde tot spanningen in de familie. De oudste Barclay-broer Frederick en zijn dochter Amanda wilden het hotel niet verkopen voor minder dan 1 miljard pond. Een van de zonen van zijn tweelingbroer David had afluisterapparatuur geplaatst om hun gesprekken over de mogelijke verkoop af te luisteren. Sindsdien rolt de steenrijke tweeling vechtend over straat.