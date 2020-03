Formule 1-team Mercedes ontwikkelt beademingstoestel voor coronapatiënten

Onderzoekers, artsen en ingenieurs van het Formule 1-team Mercedes hebben in minder dan een week tijd een toestel ontwikkeld dat coronapatiënten moet helpen ademen, zonder dat ze daarvoor aan een beademingsmachine moeten.

Mercedes baseerde zich op bestaande CPAP-toestellen, die gebruikt worden door slaapapneu-patiënten en snurkers. Die CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) werd in ziekenhuizen in Italië en China al veel gebruikt om COVID-19-patiënten met ernstige longinfecties te helpen ademen. In samenwerking met onderzoekers van het University College London werden al veertig toestellen gebouwd en getest. De Medicines and Health Products Regulatory Agency (MHRA), die medische hulpmiddelen in het Verenigd Koninkrijk goedkeurt, heeft groen licht gegeven om het apparaat te gebruiken. Vanaf volgende week kan Mercedes er samen met het bedrijf Oxford Optronics duizend per dag produceren.

CPAP’s verspreiden continu een lucht-zuurstofmengsel in de mond en neus, waardoor de luchtwegen open blijven en de hoeveelheid zuurstof in de longen toeneemt. Het laat de patiënt toe vrij te bewegen, terwijl bij een beademingsmachine een sterke sedatie nodig is en de patiënt via een slangetje in de luchtpijp aan de machine gekluisterd is. Uit rapporten uit Italië blijkt dat ongeveer de helft van de patiënten met de hulp van een CPAP meer invasieve apparaten heeft vermeden.

Voor mensen die zwaar ziek zijn blijven traditionele beademingstoestellen dus nodig. “Maar de nieuwe apparaten zullen levens helpen redden door ervoor te zorgen dat het beperkte aantal beademingsmachines alleen wordt gebruikt voor de ernstigste zieken”, zegt professor Mervyn Singer, een intensive care-consulent.

In sommige Europese ziekenhuizen in Italië en België werden al eerder dergelijke ademhalingshulpmiddelen ontworpen door duikmaskers aan te passen.