Parijs en Londen schrappen eerstvolgende modeweken

Geen mannenmodeweken in Parijs en Londen dit seizoen, en ook de coutureweek moet eraan geloven: de evenementen zijn van de kalender geschrapt door de coronacrisis. In Milaan wordt geschoven.

De Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) kondigde aan dat de mannenmodeweek in Parijs, die van 23 tot 28 juni was ingepland, en die van de couture, van 5 tot 9 juli, beide van de kalender zijn geschrapt.

'In het licht van de wereldwijde verspreiding van de covid-19-epidemie zijn krachtige beslissingen nodig om de veiligheid en de gezondheid van de modehuizen, hun werknemers en iedereen die in onze branche werkt te waarborgen', schrijft de Franse modefederatie in een mededeling.

Dat is ook een streep door de rekening van Belgische ontwerpers zoals Dries Van Noten, Raf Simons, Walter Van Beirendonck en Glenn Martens (Y/Project) die er hun nieuwe mannencollecties zouden presenteren, en van Olivier Theyskens, die op de Parijse coutureweek zijn debuutcollectie voor nieuwe werkgever Azzaro had moeten voorstellen.

Naar eigen zeggen wordt er wel nog gezocht naar alternatieve mogelijkheden om de collecties alsnog te tonen.

Online en virtueel

In navolging van de beslissing van de FHCM maakte de Camera Nazionale della Moda, die de modeweek van Milaan organiseert, bekend dat de shows voor mannen, die gepland stonden tussen 19 en 23 juni, naar september worden verschoven en samen met de vrouwencollecties zullen worden getoond.

'We werken ondertussen aan nieuwe digitale manieren om collecties te presenteren', klinkt het daar. Er wordt onder meer gedacht aan online modeshows en virtuele showrooms.

Laatste in het rijtje om zijn mannenmodeweek af te schaffen, was de British Fashion Council. Ook die in Londen stond in juni op het programma en ook daar kondigen ze aan dat ze naar alternatieven op zoek gaan, want veel van die collecties zijn al in productie gegaan.