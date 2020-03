‘Stop met sporten als je symptomen van covid-19 hebt’

Sporters die koorts, keelpijn of een droge hoest hebben, moeten tijdelijk stoppen met sporten. Bij een virale infectie zoals het nieuwe coronavirus bestaat de kans dat het virus zich tijdens het sporten vastzet op het hart, wat fatale gevolgen kan hebben. Maar ook gezonde sporters drijven hun inspanningen best niet al te ver op.

Daarvoor waarschuwen cardiologen. Geert Meyfroidt, hoofd van de Belgische vereniging van spoedartsen, waarschuwt op Twitter dat elke virale infectie gepaard kan gaan met myocarditis, een ontsteking van de hartspier. Wie symptomen van een infectie als het nieuwe coronavirus vertoont, moet tijdelijk stoppen met sporten, is zijn advies.

Guido Claessen, cardioloog verbonden aan het UZ Leuven en gespecialiseerd in sport, treedt zijn collega bij. Op een virale infectie kan een immunologische reactie volgen: ‘Het gaat dan om een overmatige reactie. Die ruimt het virus op, maar kan ook een orgaan raken, zoals het hart’. Wie dan blijft sporten, maakt de situatie alleen maar erger.

Claessen wijst er wel op dat dit geldt voor virussen in het algemeen. Er is dus nog geen apart wetenschappelijk onderzoek naar hoe het precies zit bij covid-19-patiënten.

Ook wie zich wel goed voelt, houdt zich toch beter wat gedeisd. ‘Sporten is goed om je spiermassa op te bouwen, wat ervoor zorgt dat je meer weerstand hebt. Maar door te intensieve inspanningen kun je je immuunsysteem onder druk zetten’. Dan ben je net vatbaarder voor infecties.

Dat geldt volgens Claessen zowel voor beginnende sporters als voor toppers. ‘Wie niet gewend is te sporten, moet niet denken dat dit nu een goed moment is om eraan te beginnen. Wie nooit jogt, gaat dus beter geen tien kilometer lopen. Maar ook topsporters gaan beter niet in het rood: geen intervaltraining dus of trainen met een nuchtere maag’.

Recupereren

Gezond sporten, de opvolger van de Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde, raadt aan om ook het ook na een genezing nog even rustig aan te blijven doen. ‘Rust nog even lang als het aantal dagen dat je koorts had. Na bijvoorbeeld 3 dagen koorts begin je pas op dag 7 weer te sporten.’