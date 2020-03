Twitter verwijdert berichten van nonchalante Bolsonaro

Microblogsite Twitter heeft twee video’s die de Braziliaanse president Jair Bolsonaro postte, van haar platform verwijderd. De politicus minimaliseerde er de huidige coronacrisis en ging daarmee in tegen de nieuwe regels die Twitter sinds kort hanteert.

In volle coronacrisis postte het Braziliaanse staatshoofd twee filmpjes waarin hij over de straten van hoofdstad Brasilia flaneerde, zich tussen de mensen zette en een straatverkoper aansprak. Volgens Bolsonaro willen de Brazilianen weer werken en zou het nuttiger zijn als alleen 65-plussers thuis bleven. Die inhoud was niet naar de zin van Twitter, dat sinds de uitbraak van de pandemie streng optreedt tegen tweets die mensen zouden aanzetten om zich niet aan de opgelegde maatregelen te houden.

Simpel griepje

Bolsonaro staat al langer bekend als een koele minnaar van strakke maatregelen. Zo noemde hij het coronavirus enkele weken geleden al ‘een simpel griepje’ en probeerde hij vorige week de kerken in het land weer vol te laten lopen. Zijn gezondheidsminister werd zelfs bijna de laan uitgestuurd omdat hij aandrong op de ernst van de situatie. Verschillende lokale gouverneurs en burgemeesters namen het heft dan maar zelf in handen en drukten maatregelen door.

De president heeft het naar eigen zeggen gehad met de ‘hysterie’ rond de ziekte en verwijt de media valse informatie te verspreiden. Volgens de rechts-conservatief zullen mensen nu eenmaal sterven. ‘Het spijt me maar we kunnen autofabrieken niet sluiten omdat er auto-ongelukken gebeuren’, zei hij onlangs op een persconferentie.

De vraag is ook of Bolsonaro’s koppige houding zijn populariteit ten goede komt. In Brazilië stierven sinds het uitbreken van het virus al 136 mensen. 4.256 liepen een besmetting op. Elke avond slaat een deel van de bevolking vanuit hun raam op potten en pannen om te protesteren tegen het beleid van hun president.