Coronacijfers in Japan pieken, angst voor ‘tweede golf’

Japan kon het aantal besmettingen lange tijd laag houden, maar de overheid rapporteert nu toch een grote stijging in het aantal covid-19-patiënten. Het land vreest voor een ‘tweede coronagolf’.

Japan was een van de eerste landen die drastische maatregelen nam om het virus in te dijken, en bijvoorbeeld de scholen sloot. Lange tijd bleven de cijfers over het aantal besmettingen laag, maar sinds de Olympische Spelen zijn uitgesteld, stijgen de statistieken.

De gouverneur in Tokio vroeg inwoners vrijdag om vooral thuis te blijven tijdens het weekend, om een ‘explosie’ aan infecties te vermijden. ‘De situatie is ernstig’, zei gouverneur Yuriko Koike. Op 21 maart werden 63 nieuwe infecties vastgesteld in Tokio. Dat is het hoogste aantal op één dag. Zondag werden opnieuw 194 gevallen vastgesteld over het hele land. In heel Japan zijn er maandag in totaal 1.866 vastgestelde gevallen, waarvan 54 sterfgevallen.

Japan vaardigt ook een inreisverbod af voor niet-Japanners die uit de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Europa het land binnenkomen. Geruchten over een noodtoestand worden ontkend door de overheid.







Olympische Spelen

‘De Japanse regering had er alle belang bij om de Olympische Spelen in de zomer te laten doorgaan’, zei Dimitri Vanoverbeke, Japanoloog aan de KU Leuven, in De Ochtend op Radio 1. ‘Men vermoedt dat door alle economische en politieke belangen het aantal coronatesten laag werd gehouden om de indruk te geven dat Japan weinig besmettingen had’, zei hij. Na het uitstel van de Spelen, werden plots hogere cijfers gerapporteerd.

De Spelen waren dit jaar voorzien van 24 juli tot 9 augustus, de nieuwe data werden maandag bekendgemaakt. De Olympische Spelen zullen in Tokio plaatsvinden van 23 juli tot 8 augustus 2021.

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa — Olympics (@Olympics) March 30, 2020