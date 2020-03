‘Meesterfixer van de koers’ André Meganck overleden

André Meganck, de ‘meesterfixer van de koers’, is overleden. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Meganck verwierf van 1976 tot 2015 faam als manusje van alles tijdens de wieleruitzendingen van de openbare omroep.

André Meganck werkte jarenlang als programma-assistent voor de openbare omroep tijdens het wielrennen. Tijdens wedstrijden zat hij naast de commentator en zocht hij randinformatie op, op andere momenten onderhield hij contacten, nodigde hij gasten uit naar praatprogramma’s, bereidde hij de buitenlandse reizen van de redactie voor.

Enkele jaren geleden bracht de ‘meesterfixer van de koers’ nog zijn memoires uit, met anekdotes, feiten en verhalen over veertig jaar wielergeschiedenis en -journalistiek. In het boek omschrijft Fabian Cancellara Meganck als ‘de vader van het peloton’. “Elke profwielrenner van enig niveau, niet alleen in België, maar in het hele internationale peloton, kende hem. En dat voor iemand die niet eens op tv kwam.”

Meganck zat op de eerste rij in 39 Tours, 26 Giro’s, 13 Vuelta’s, 40 wereldkampioenschappen, zes olympiades en talloze koersen.