Japanse oppositie stelt zich vragen bij plotse stijging in coronagevallen: “Tokio loog om Olympische Spelen te laten doorgaan”

Dat het aantal coronagevallen in Tokio exponentieel de hoogte is ingegaan sinds de Olympische Spelen uitgesteld werden, leidt tot vraagtekens bij de plaatselijke oppositie. Voormalig Japans eerste minister Yukio Hatoyama neemt op Twitter geen blad voor de mond en beschuldigt de hoofdstad van manipulatie van de cijfers om het sportevenement toch te kunnen laten doorgaan. Regeringspartij LDP bezweert dat het louter om toeval gaat, en verwijst naar wetenschappers die het hebben over een ‘tweede golf’ nadat het aantal besmettingen in Europa en de VS ook omhoog ging.

Het is snel gegaan in Japan. Begin maart leken ze het coronavirus, ondanks dat Covid-19 er al anderhalve maand eerder was vastgesteld, redelijk onder controle te hebben. Chef van het Olympisch Comité Yoshiro Mori zei toen zelfs nog dat de Olympische Spelen zouden doorgaan zoals gepland. Een staflid dat uitstel had durven suggereren, moest zich verontschuldigen.

Minder dan twee weken later vroeg eerste minister van Japan Shinzo Abe echter zelf om uitstel, een verzoek dat zo goed als onmiddellijk ingewilligd werd door het Internationaal Olympisch Comité. Een dag later vroeg Yuriko Koike, de gouverneur van Tokio, meteen aan de 38 miljoen inwoners om in de weekends binnen te blijven. Het aantal besmettingen zou van enkele tientallen in totaal exponentieel de hoogte in zijn gegaan. Intussen zit Tokio al aan ruim vierhonderd bevestigde gevallen. Die timing deed in Japan de wenkbrauwen fronzen.

Voormalig eerste minister Yukio Hatoyama haalde keihard uit op zijn Twitteraccount. “Omdat ze de indruk wilden wekken dat de stad het coronavirus onder controle had, liet Tokio na strikte regels op te leggen tegen het virus en lieten ze het aantal coronagevallen kleiner lijken”, klonk het. “Terwijl zij wachtten, is het virus rustig zijn gang kunnen gaan. De Olympische Spelen kwamen op de eerste plaats, niet de inwoners van Tokio.”

Wetenschappers hebben alternatieve uitleg

Hatoyama’s voormalig partijgenote Maiko Tajima, vandaag in de oppositie, bracht de kwestie tot in het parlement, waar ze zich luidop afvroeg in hoeverre de plotse stijging in aantallen toeval was. Japans minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato bezweert echter dat er absoluut geen relatie is tussen het uitstel van de Olympische Spelen en de toename in het aantal officieel vastgestelde besmettingen.

“Ik weet dat sommigen ons ervan verdenken dat Japan niet eerlijk is over het aantal coronagevallen, maar volgens mij is dat niet waar”, aldus eerste minister Abe. Hij verwijst naar wetenschappers die vermoeden dat de plotse toename van het aantal coronagevallen in Japan te maken heeft met een zogenaamde ‘tweede golf’ doordat de ziekte vanuit Europa en de Verenigde Staten nu ook het land ingebracht wordt.