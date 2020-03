‘Veel mensen die elke maand op het randje balanceren, komen nu aan verkeerde kant terecht’

OCMW’s krijgen door de coronacrisis een pak nieuwe mensen over de vloer. Freelancers, flexi-jobbers, studenten die bijklussen … allemaal komen ze in de problemen, zegt de Gentse OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A). Hij vraagt de regeringen hulp om hulp te kunnen bieden.

‘Er is weinig inlevingsvermogen nodig om te beseffen dat er veel hardwerkende mensen zijn die niet veel reserve hebben. Heel veel mensen hebben geen reserves of spaarcenten. Als je als alleenstaande met een laag loon terugvalt op technische werkloosheid, en dus 70 procent van je loon, kan dat voldoende zijn in de problemen te komen. Alleen al maar doordat je afhankelijk bent van wanneer die uitbetaling plaatsvindt. Want de rekeningen blijven gewoon komen.’

Door de sluiting van bedrijven en horecazaken krijgt het Gentse OCMW te maken met veel nieuwe cliënten, die voorheen net rondkwamen met hun inkomen, maar nu kopje-onder dreigen te gaan. Het gaat onder meer om freelancers die opdrachten zien wegvallen, flexi-jobbers die niet meer in de horeca kunnen werken, studenten die bijklussen ... OCMW-voorzitter Rudy Coddens (SP.A) vraagt alle OCMW’s daarom om expliciet bij te houden hoeveel mensen er op deze manier in de problemen raken. Een beetje zoals wanneer na een storm of overstroming collectief wordt aangeklopt bij het rampenfonds?

‘Inderdaad. De signalen zijn er. We moeten dit cijfermatig goed registreren. Dan kunnen we ook naar de federale en Vlaamse overheid stappen om actie te vragen. Dat mensen respijt krijgen om hun lening terug te betalen of dat de energiefactuur een maand overgenomen wordt, is een goede zaak. Maar dat blijft eenmalig en er zal meer nodig zijn. Als OCMW’s moeten wij de stem zijn van de mensen die door de coronacrisis in de problemen komen. Net zoals Voka en Unizo zeer terecht aan de alarmbel trekken voor de bedrijven. Het is goed dat ondernemingen en zelfstandigen steun krijgen, maar we mogen ook de mensen verderop niet uit het oog verliezen. Als een horecazaak moet sluiten en de eigenaar krijgt een tegemoetkoming, dan schieten de flexi-jobbers die hij in dienst heeft daar nog niets mee op. Ze doen die jobs niet voor de lol, maar uit noodzaak, om rond te komen.’

Bij het OCMW aankloppen, is een grote stap. Denkt u dat er nog veel meer mensen zijn die dat nog niet aangedurfd hebben?

‘We weten dat er een zekere schaamte hangt rond hulp vragen bij een OCMW. Net daarom is onze boodschap nu ook dat mensen er niet alleen voorstaan. Onze diensten zijn er om hen te helpen. Dat kan op veel manieren. Soms helpt het al om mensen te wijzen op eventuele rechten die ze nog niet opgenomen hebben.’

‘Er zijn veel mensen die elke maand op het randje balanceren en nu aan de verkeerde kant dreigen terecht te komen. Je job verliezen, een scheiding of ziekte kunnen het al moeilijk maken. Als daar de gevolgen van corona nog eens bovenop komen, nog veel meer.’

Kunnen de OCMW’s dit aan?

‘Het is simpelweg onze plicht. We moeten mensen maximaal helpen. Maar dat zal met hulp van het federale en het Vlaamse niveau moeten. Maatregelen mogen vooral niet te lang op zich laten wachten. Onbetaalde facturen stapelen zich snel op, en dan beginnen de problemen pas echt.’

‘Er zijn OCMW’s die maandelijks bijpassen als mensen onder de armoedegrens vallen. Dat doen we ook in Gent. Maar dat is van de eigen middelen. Maar dat is ook iets waar ik bijvoorbeeld federaal op aandring. Niet alleen voor wie al de stap naar het OCMW gezet heeft en een leefloon heeft, maar algemeen voor iedereen die onder de armoedegrens zakt, bijvoorbeeld door de tijdelijke werkloosheid.’

‘De VVSG (Verenging van Vlaamse Steden en Gemeenten) kan hier een rol spelen. Zij kan de zaken samenbrengen en optreden als belangenvereniging van de mensen die nu in de problemen raken.’

De problemen en de maatregelen kunnen mogelijk nog een hele tijd aanhouden. Als tegen de zomer alle Gentse horeca niet …

‘Je mag er niet aan denken! Maar ook in andere bedrijven, waar veel met dagcontracten gewerkt wordt. Zelfs als de zaken in mei voorzichtig opnieuw op gang beginnen te komen, hoelang duurt het dan voor er opnieuw extra mensen zullen worden ingeschakeld? De impact zal ook groot zijn voor de besturen. De personenbelasting en de onroerende voorheffing, dat zal onvermijdelijk allemaal lager uitvallen. De crisis zal zich nog zwaar laten voelen in de inkomsten van de steden en gemeenten. Voor een stad als Gent gaat dat om miljoenen euro’s. Dat zullen we nog jaren meeslepen.’

Dan is een herschikking van de prioriteiten toch onvermijdelijk? De Waalse regering pompt de miljoenen die ze voorzag voor groene maatregelen in de beheersing van de crisis. Staat Gent ook voor zo’n keuzes? En zit het stadsbestuur daarover op één lijn?

‘We zullen inderdaad moeten snoeien in de ambities van de stad. We hebben daar deze week overleg over met het stadsbestuur. We moeten nagaan hoe we de zaken het beste aanpakken op korte en lange termijn. Ik ben ook schepen van Financiën, dus ik zie dat op me afkomen. Het financieel meerjarenplan zal moeten bijgestuurd worden. Maar iedereen beseft dat er nú maatregelen nodig zijn. Dat is crisismanagement. En daar hangt een kostenplaatje aan, ja.’