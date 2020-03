Woonzorgcentra moeten frequenter testen

Mogelijke coronagevallen in woonzorgcentra moeten voortaan ook getest worden. Dat staat sinds vandaag op de website van Sciensano, het federale onderzoekscentrum voor volksgezondheid.

Personeel en bewoners van een zogenaamde ‘residentiële collectiviteit’ zoals een opvancentrum, een gevangenis of een woonzorgcentrum die tekenen van besmetting met het coronavirus vertonen, moeten getest worden, zo staat de lezen in de geüpdatete procedure op de website van Sciensano. Reden is het belang van correcte isolatie en de logistieke implicatie ervan. Omdat de testcapaciteit eerder te laag lag, gaat de maatregel nu pas van start.

Vijf tests

De aanbeveling gaat om een maximum van vijf tests. Wanneer meerdere mensen samen positief testen, is verder onderzoek niet meer nodig en kunnen de nodige maatregelen uitgezet worden. Momenteel worden er in ons land tussen de 3.000 en 4.000 labotesten per dag uitgevoerd. Dat aantal moet, door de verhoogde capaciteit en een nieuwe techniek om reagentia te sparen, tegen begin volgende week opgeschaald worden tot 10.000.

Zorgverleners die positief testen moeten minstens zeven dagen na aanvang van de symptomen thuis zitten, drie dagen koortsvrij zijn en geen last van de ademhaling meer hebben.

Ziekenhuizen

Door de verhoogde testcapaciteit rijst ook de vraag of ook ziekenhuizen hun aantal tests niet gevoelig moeten opdrijven. Voorlopig geldt dat enkel wie zware symptomen vertoont, een test ondergaat. Volgens experten is dat niet voldoende en moet elke inkomende patiënt, los van eventuele symptomen, getest worden. In het UZ Leuven en UZ Gent heeft de praktijk sinds deze week al voet aan grond gekregen. Wanneer en of andere ziekenhuizen volgen, is nog niet duidelijk.

Sneltest

Voor wie niet in een residentiële collectiviteit verblijft of niet in de zorgsector werkt, blijven de richtlijnen zoals ze waren. Dat wil zeggen dat wie lichte symptomen vertoont, niet getest wordt en gewoon naar zijn of haar huisarts moet bellen om vervolgens thuis uit te zieken. Bij ernstigere klachten kan een doorverwijzing naar een ziekenhuis nog altijd volgen.

Naast de verhoogde testcapaciteit volgt volgende week ook nog een nieuwe sneltest. Die stelt mensen in staat binnen de vijftien minuten resultaat te hebben. Wie positief test, is met grote zekerheid besmet. Wie negatief test, kan best ook nog de traditionele test ondergaan om uitsluitsel te hebben.