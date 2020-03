Politie maakt ‘Blue Lagoon’ zwart in strijd tegen coronatoeristen

De politie van Derbyshire in Engeland is de coronatoeristen beu. Met zwarte verf probeert ze hen af te schrikken.

De Engelse politie ergert zich aan mensen die nog samenkomen op toeristische plekken in de natuur, ondanks de richtlijnen van de overheid om zo veel mogelijk binnen te blijven. Dat moet de verspreiding van het nieuwe coronavirus indijken.

Een oude kalksteengroeve in Harpur Hill blijkt nog een populaire trekpleister waar mensen blijven samentroepen. Met haar helderblauwe water kreeg ze de bijnaam ‘Blue Lagoon’. Om toeristen af te schrikken, heeft de politie het water dan maar zwart gemaakt. ‘Dat moet het water minder aantrekkelijk maken’, zegt het politiedepartement van Buxton op Facebook. ‘Zulke bijeenkomsten zijn in strijd met de instructies van de Britse regering. Blijf alstublieft thuis.’

Het is volgens de politie niet de eerste keer dat ze het water zwart maakt. Het lijkt een idyllische plek, maar volgens de autoriteiten bevat het water giftige stoffen. Borden waarschuwen toeristen dat het water vervuild is en dat ze er niet in mogen zwemmen.

Eerder deelde de politie al dronebeelden van auto’s op een parking nabij Curbar Edge in het Peak District National Park, en van wandelende mensen. ‘De boodschap dringt duidelijk niet door. Je mag enkel essentiële verplaatsingen maken. Bewegen moet in de buurt van je woonplaats gebeuren.’