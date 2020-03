Er zijn de voorbije 24 uur in totaal 536 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de Belgische ziekenhuizen. Dat brengt het totaal op 4.523 patiënten. Er zijn 82 overlijdens gerapporteerd, waardoor het totaal aantal overledenen in ons land stijgt tot 513.

Dat meldt het Nationaal Crisiscentrum. Op de afdelingen intensieve zorg van onze ziekenhuizen verblijven momenteel 927 mensen, 60 meer dan een dag eerder. Met 1.063 nieuwe positieve testen in heel het land, stijgt het aantal bevestigde gevallen nu tot 11.899.

Viroloog Steven Van Gucht concludeert dat het aantal bevestigde gevallen en hospitalisaties 'hoog blijft, en wellicht nog zal toenemen'. De piek is dus nog niet bereikt: we blijven nog in de stijgende fase. Maar tegelijk stelt hij dat de kracht van de epidemie afneemt. De mate waarin de epidemie stijgt, wordt minder fors. 'We moeten blijven volhouden, nu en de komende weken, om te verhinderen dat er een nieuwe stijging zou opduiken.'

Over het aantal overlijdens wees Van Gucht erop dat het virus vooral dodelijk is bij ouderen, en dat ons land veel mensen van boven de 80 jaar oud telt. 'In die zin is het niet verrassend. Maar elk overlijden is er één te veel. We proberen dat te beperken. Het is ook daarom dat we al die maatregelen nemen.'

Spreidingsplan

Vooral de provincies Limburg en Henegouwen worden momenteel relatief hard getroffen, waardoor sommige ziekenhuizen een erg hoge druk ervaren. De spreidingsplannen zijn er daarom geactiveerd, waardoor patiënten soms naar andere ziekenhuizen worden overgebracht.

Een uitleg waarom bepaalde regio's meer besmettingen tellen dan andere is er momenteel nog niet. 'Een verklaring daarvoor vinden zal deel uitmaken van latere studies', aldus Van Gucht.

Onmogelijk iedereen te testen

Iedereen testen is volgens Van Gucht 'puur mathematisch bijna een onbegonnen opdracht'. Zelfs al zouden we er in slagen om 100.000 tests per dag af te nemen, dan nog zou het 110 dagen duren om alle 11 miljoen inwoners van ons land te kunnen testen. 'En één keer testen is niet genoeg.' Hij pleit dan ook eerder voor gerichte tests, bij bijvoorbeeld verplegend personeel of werknemers van woonzorgcentra.

Woonzorgcentra

Van Gucht verklaarde zich zorgen te maken over de geestelijke gezondheid van mensen die in de woonzorgcentra verblijven. Volgens hem is het niet nodig om mensen op hun kamer te houden als er in een bepaald woonzorgcentrum nog geen sprake is van een verspreiding van het virus. Als er een uitbraak is of er positieve gevallen zijn in een woonzorgcentrum, is dat wel nodig. 'In andere omstandigheden hoeft dit niet. We moeten aandacht hebben voor sociale en geestelijke gezondheid.'

Sanctioneren

Woordvoerder Yves Stevens van het crisiscentrum moest vaststellen dat 'een aantal mensen over de generaties heen de maatregelen niet naleven'. 'De politiemensen zullen mensen begeleiden bij het naleven van de maatregelen en zullen sanctioneren als dat nodig is. We hebben geen keuze.'

Stevens riep op om kwetsbare personen te helpen door officiële informatie met hen te delen en die informatie te bespreken. 'Bewaak ook de gezondheid en zorgverlening, zoals voedsel en thuiszorg', zegt woordvoerder van het Crisiscentrum Yves Stevens. 'Stel ook voor om te gaan winkelen voor deze mensen. En bespreek met andere sleutelfiguren, zoals familie of zorgverleners, hoe je hulp kunt bieden. Enkel door solidair deze maatregelen na te leven, zullen we door deze periode geraken.'