Banken schrappen massaal dividenden

Verschillende banken waaronder KBC Groep maakten bekend hun (slot)dividend te schrappen. KBC schrapt ook haar inkoopprogramma van eigen aandelen.

De banksector geeft deze ochtend gehoor aan de oproep van de Europese Centrale Bank (ECB) om geen dividend uit te keren. In veel gevallen gaat het om een slotdividend omdat eerder dat jaar al een tussentijdsdividend is uitgekeerd.

KBC ging normaal een bruto dividend van 2.50 euro uitkeren per aandeel, nadat in november al 1 euro werd uitgekeerd. Het inkoopprogramma van 5,5 miljoen aandelen wordt geannuleerd.

Ook ING gaat zijn slotdividend schrappen net als ABN Amro en Rabobank. Die laatste maakte dat al zondagavond bekend dat de certificaathouders (coöperanten) hun rente van 6,5 procent op jaarbasis niet ontvangen over het eerste kwartaal.

KBC Ancora, dat het dividend van KBC als inkomstenbron heeft, heeft geen mededeling uitgestuurd.

Het is ook uitkijken wat BNP Paribas in Parijs doet en de Belgische dochter BNP Paribas Fortis. Die laatste was van plan zowat de volledige winst die in België geboekt wordt naar Frankrijk over te hevelen.

Met de maatregel om geen dividend uit te keren, wil de ECB ervoor zorgen dat het stootkussen van de banken om (krediet)verliezen op te vangen, groter wordt. Kredietagentschappen verwacht massaal wanbetalingen en faillissementen door de coronacrisis.