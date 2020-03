De Block en De Backer boos om ‘chantage’ met mondmaskers

Een door het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) geannuleerde partij mondmaskers, zet kwaad bloed bij de leverancier. ‘Er is inderdaad sprake van contractbreuk’, reageert De Block, ‘maar dan wel bij de leverancier.’

In een gezamenlijk communiqué met minister Philippe De Backer (Open VLD), die de corona-taskforce rond mondmaskers leidt, bijt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) van zich af. Ze reageert op aantijgingen in een online-artikel van Paris Match. Daarin klaagt ondernemer Michaël Willems, die Pharmasimple S.A. leidt, zich over een geannuleerde bestelling FFP2-mondmaskers.

Volgens Willems deed zijn bedrijf ons land een gunst door het niet alleen de 3,5 miljoen maskers aan te bieden die het besteld had, maar er nog eens 1,5 miljoen extra aan te bieden. Vijf miljoen maskers in één klap dus. Alleen moest er dan wel een voorschot van 50 procent betaald worden. Daar ging het kabinet volgens Pharmasimple S.A. niet op in, meer nog, het zag af van de hele bestelling. Waarop het bedrijf naar de pers stapte, compleet met een video van de Turkse leverancier van de mondmaskers, die de koopwaar toont.

‘Chantage’

‘Dit is niets minder dan chantage’, reageren De Block en De Backer in een communiqué. ‘Ja, de leverancier heeft gelijk als hij stelt dat er sprake is van een contractbreuk. Maar die pleegde hij zélf: hij paste de modaliteiten van de bestelbon aan nadat de bestelling was geplaatst. Zo verhoogde hij achteraf de prijs per masker én de totale hoeveelheid bestelde maskers. Bovendien eiste hij plots een voorschot terwijl de afspraak was om te betalen eens de maskers waren geleverd, dus op het moment dat er zekerheid was over de bestelling. Het kabinet van minister De Block besliste daarop om de gesprekken stop te zetten.’

De ministers vinden de geannuleerde bestelling niettemin een ‘een spijtige zaak’. ‘Met die voorraad hadden we onze zorgverleners sneller van het nodige beschermingsmateriaal kunnen voorzien. Maar we kunnen niet toelaten dat malafide leveranciers de huidige crisis misbruiken om de Belgische bevolking op te lichten.’

Het kabinet De Backer laat weten dat er deze week nog miljoenen maskers onderweg zijn naar ons land. Al te grote problemen zou deze geannuleerde bestelling dus niet mogen opleveren.