VS verlengen coronamaatregelen tot 30 april

De Amerikaanse president Donald Trump verwacht de piek in het aantal doden in de VS als gevolg van het coronavirus over twee weken. De regels voor social distancing worden verlengd tot 30 april. Als de VS het aantal doden tot 100.000 kunnen beperken, hebben ze volgens Trump ‘goed werk’ geleverd.

‘De modellen schatten in dat de piek in het sterftecijfer waarschijnlijk over twee weken zal zijn’, aldus Trump. ‘Daarom zullen we onze richtlijnen verlengen tot 30 april om de verspreiding te vertragen. Het is erg belangrijk dat iedereen zich strikt aan de richtlijnen houdt.’ Normaal gezien liepen de maatregelen volgende week af.

De president verwacht dat het land rond 1 juni ‘op weg is naar herstel’. Eerder hoopte hij dat tegen Pasen het ergste voorbij zou zijn.

De VS ‘verlengen onze richtlijnen tot 30 april om de verspreiding te vertragen’ van het coronavirus, zei Trump. ‘Niets is erger dan de overwinning bekendmaken voordat die is behaald’, voegde hij eraan toe.







De president zei ook dat als de VS de dodentol kunnen beperken tot 100.000 ze ‘goed werk’ hebben geleverd, en dat zijn regering het aantal potentiële sterfgevallen heeft verlaagd ten opzichte van eerdere schattingen van meer dan 2 miljoen.

‘Als we dat kunnen beperken tot laat ons zeggen 100.000, dat is een verschrikkelijk aantal, misschien zelfs minder ... Dus tussen de 100.000 en 200.000, dan hebben we allemaal samen heel goed werk geleverd’, aldus Trump.

De president zei dat er dinsdag een ‘belangrijke’ aankondiging komt over de plannen en strategie van de regering voor de toekomst. ‘Dinsdag zullen we deze plannen afronden en een samenvatting van onze bevindingen, ondersteunende gegevens en strategie aan het Amerikaanse volk verstrekken.’