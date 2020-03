Meerdere CO-intoxicaties in Brussel, negen mensen in zorgwekkende staat

De Brusselse brandweer heeft zondagmiddag drie interventies uitgevoerd voor CO-vergiftiging in het Brussels Gewest, zei woordvoerder Walter Derieuw aan het eind van de dag. In totaal werden negen mensen, onder wie zes kinderen, in min of meer zorgwekkende staat opgenomen.

Rond 18 uur kregen de hulpdiensten telefoon van vrouw uit de Jubelfeestlaan in Sint-Jans-Molenbeek, nadat ze was flauwgevallen en wakker werd gemaakt door haar man. Ze vertelde dat twee van haar kinderen klaagden over hoofdpijn. Toen ze ter plaatse kwamen, ontdekten de hulpdiensten dat twee volwassenen en zes kinderen bevangen waren door koolstofmonoxide, van wie drie ernstig, namelijk de moeder en twee van haar kinderen. Ze werden overgebracht naar het militaire ziekenhuis vervoerd. Hun leven is niet in gevaar.

De andere volwassene en de vier kinderen, wiens toestand minder zorgwekkend was, werden voor zorg naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

In de Maurice Xhoneux straat in Anderlecht viel een man rond 15 uur in zijn badkamer. Zijn kinderen, die de val hoorden, belden een buurman die de deur intrapte. Hun vader is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 12.30 uur ging daarnaast in de Miniemenstraat in Brussel een CO-detector af. ‘De bewoners hadden de juiste reflex: ze zetten meteen de kachel uit en ventileerden de kamer’, legt Walter Derieuw uit.

De betreffende kachels en boiler werden verzegeld door Sibelga, de beheerder van het gas- en elektriciteitsnet in Brussel.