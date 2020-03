Trump: ‘VS zal niet betalen voor beveiliging Harry en Meghan’

De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de VS niet zal betalen voor de beveiliging van de Britse prins Harry en Meghan Markle.

’Ik ben een goede vriend en bewonderaar van de Queen en het Verenigd Koninkrijk’, zegt Trump op Twitter. ‘Er was bericht dat Harry en Meghan permanent in Canada zouden gaan wonen. Nu ruilen ze Canada voor de VS. Maar de VS zal niet betalen voor hun beveiliging. Zij moeten betalen!’

Vorige week meldde de Britse krant The Sun dat prins Harry en zijn vrouw van plan zijn om naar Los Angeles te verhuizen. Intussen zouden ze met een privévlucht naar LA zijn gevlogen. Meghan Markle is opgegroeid in de regio van Los Angeles. Haar moeder woont er nog altijd.

Ook andere media hebben over de nieuwe verhuizing bericht, maar het nieuws is nog niet officieel bevestigd. Het koppel woonde al enkele maanden met hun zoon Archie op Vancouver Island in Canada. Ook daar rezen vragen over de kosten van hun beveiliging.

Na 31 maart legt het koppel de titel van HRH (His Royal Highness of Her Royal Highness) af en zijn ze niet langer ‘senior members’ van de Britse koninklijke familie. Ze blijven de titel van hertog en hertogin van Sussex wel behouden, en Harry blijft prins. Het koppel zal geen dotatie meer krijgen, maar financieel onafhankelijk zijn.