Adviseur Trump: ‘100.000 tot 200.000 doden mogelijk in VS’

De kans is groot dat er in de Verenigde Staten miljoenen mensen besmet zullen raken met het nieuwe coronavirus. Dat heeft viroloog Anthony Fauci, directeur van het Nationaal Instituut voor Infectieziekten en corona-adviseur van Trump, gezegd op de nieuwszender CNN.

Hij sprak ook, voorzichtig, van mogelijk 100.000 tot 200.000 doden. ‘In functie van wat we vandaag zien, zou ik zeggen tussen 100.000 en 200.000’, zei hij over het mogelijke aantal overlijdens door het coronavirus. Hij herhaalde dat de modellen altijd gebaseerd zijn op verschillende hypotheses. ‘Ze geven het beste en het slechtste scenario. En de realiteit ligt meestal ergens in het midden.’

Volgens de Johns Hopkins-universiteit zijn er in de VS tot nu toe meer dan 124.000 bevestigde coronabesmettingen en overleden 2.190 mensen aan de gevolgen van het virus.

Zondag landde in New York wel een vliegtuig afkomstig uit de Chinese stad Shanghai met aan boord medische spullen, zoals maskers, jassen en handschoenen. Die zijn bestemd voor ziekenhuizen in New York, New Jersey en Connecticut.

Het was de eerste vlucht van het ‘project luchtbrug’, dat is opgezet door een speciaal team onder leiding van Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, om hospitalen van nieuw medisch materiaal te voorzien.

De bevoorrading komt niet te vroeg, want de New Yorkse burgemeester Bill de Blasio sloeg zondag nog alarm over de snel slinkende ziekenhuisvoorraden. Er is volgens hem nog voldoende voor een week, daarna kan hij niet garanderen dat de ziekenhuizen nog goed kunnen functioneren.

In onderstaande video ziet u bovendien hoe Trump zijn discours over het coronavirus de voorbije weken langzaam moest aanpassen.