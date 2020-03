Politie legt in woonzorgcentrum openlucht discofeestje stil

De politiediensten in Limburg moeten in het kader van het toezicht op de handhaving van de coronamaatregelen soms op de meest bizarre momenten ingrijpen.

Donderdagnamiddag zagen agenten zich genoodzaakt om een openlucht discofeestje in een woonzorgcentrum in Hasselt stil te leggen. Voorts moest de politie vrijdag de deuren laten sluiten van een hondentrimsalon dat geopend bleek, terwijl dat niet toegelaten is.

Het woonzorgcentrum in Hasselt had dus buiten een feestje voor de bewoners georganiseerd, waar een dj plaatjes draaide. De politie maakte een einde aan het feestje.

De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt trof vrijdag in een voertuig van een man uit Luik wietplantjes aan. Eerst probeerde hij de agenten nog om de tuin te leiden, toen hij vanuit Maastricht in Riemst de grenscontrole wilde passeren. Hij hing een verhaal op dat hij naar een Opel-garage in Maastricht was geweest, omdat de garages in België gesloten waren. Hij wilde schade aan zijn voertuig dringend laten herstellen, maar de politie vond daar geen bewijzen van.

Uit de wagen kwam een doordringende wietgeur. In de kofferbak stond een kartonnen doos met 81 wietplantjes. De plantjes, een bedrag van 555 euro en zijn voertuig werden in beslag genomen. Het onderzoek naar zijn wietbezigheden wordt verder gevoerd door de Luikse politie en het parket. De man kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro die hij binnen de twee weken moet betalen wegens de niet-essentiële verplaatsing. De man legde ook een positieve speekseltest af voor het gebruik van cannabis. Zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken.

Het parket van Limburg maakte de cijfers bekend van het aantal pv’s die de veertien Limburgse politiezones en de federale wegpolitie tot nu toe hebben opgesteld sinds de invoering van de verstrengde coronamaatregelen. In totaal zijn 575 processen-verbaal uitgeschreven.