Puber mag zijn lief niet bezoeken, volwassene met vaste relatie wel

'Het is niet de bedoeling dat een puber van zestien zijn lief gaat bezoeken', zegt Yves Stevens van het Crisiscentrum. 'Maar volwassen partners met een vaste relatie en beperkte cirkel moeten elkaar wel kunnen bezoeken.'

‘Wat als je niet samenwoont onder hetzelfde dak met jouw partner? De nieuwe maatregelen stellen dat je het contact moet beperken tot je gezin en eventueel één extra persoon. Je mag dus nog jouw partner bezoeken. Doe het natuurlijk niet als je zelf of als hij/zij ziek is of symptomen vertoont.’ Zo luidde het vanmiddag nog altijd op het lijstje met vragen en antwoorden van het Crisiscentrum. Navraag van De Standaard vorige week bij het Crisiscentrum leerde zelfs nog dat voor dat bezoek de auto mag genomen worden.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) liet gisterenavond op het VTM-nieuws op dit vlak nog heel wat onduidelijkheid bestaan. ‘Als je lief aan de andere kant van het land woont, is dat een groter probleem, maar in wezen mag het’, luidde het toen.

Maar vanmiddag zei viroloog Marc Van Ranst op het VTM-nieuws dat het ‘niet de bedoeling is om naar je lief in een dorp verderop te rijden.’ Wat is het nu? De voorbije weken werden hierover al verschillende tegengestelde uitspraken gedaan.

‘We zijn op dat punt misschien niet helemaal duidelijk geweest’, zegt Yves Stevens, woordvoerder van het Crisiscentrum. En het was ook niet eenvoudig om die duidelijkheid te krijgen, want het standpunt van het Crisiscentrum wijzigde in de loop van de namiddag.

Eerst luidde het formeel dat het bezoek aan een lief of vaste partner geen essentiële verplaatsing is, en dus sowieso verboden is. In de vooravond belde Stevens nog eens terug om dat duidelijke standpunt te nuanceren. 'Eigenlijk hebben zowel Jambon als Van Ranst gelijk. Het is niet de bedoeling dan een puber van zestien jaar zijn lief gaat bezoeken. Maar twee volwassenen met een vaste relatie, die bovendien nu een beperkte sociale cirkel hebben, mogen elkaar wel bezoeken.' Hij geeft daarbij het voorbeeld van twee volwassenen die afzonderlijk wonen. Maar wat bijvoorbeeld bij een gescheiden volwassene waarbij soms de kinderen wonen. Is dat ook een volwassene met een beperkte cirkel? 'Als er kinderen zijn, ga ik niet neen of ja zeggen, maar gebruik je gezond verstand. Wij gaan nooit een antwoord kunnen geven op elf miljoen individuele gevallen. Het doel is dat iedereen nu zijn sociale cirkel zo klein mogelijk houdt.'

Wat wel altijd mag is met uw partner of lief een wandeling maken als hij/zij in de buurt woont. Die partner is dan die ene vriend/vriendin waarmee samen mag gewandeld worden. Wandelen mag immers met het gezin of hoogstens met één - en telkens dezelfde - vriend of vriendin. ‘Maar respecteer dan de regels van social distancing’, zegt Stevens. ‘Dus kussen bijvoorbeeld, is helemaal uit den boze.’