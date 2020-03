Gentse politie en burgemeester boos om drukte in parken en op pleinen: ‘Speeltijd is al lang voorbij!’

De politie maakt zich zondag op Facebook nog eens kwaad op Gentenaars die de regels rond corona niet naleven. ‘De drukte in parken en op pleinen is onverantwoord!’

Alleen essentiële verplaatsingen zijn toegelaten. Buitenkomen mag, maar enkel om wat te wandelen, te lopen of te fietsen, en dat terwijl u voldoende afstand houdt van andere mensen.

Niet iedereen leeft die regels na. De Gentse politie is dat beu: ‘De drukte in parken en op pleinen, zoals Graslei , Korenlei, Blaarmeersen en Bourgoyen van de afgelopen tijd en dit weekend is en blijft onverantwoord’, zegt de politie. ‘Je kan jezelf en anderen besmetten. Hou je aan de regels, de speeltijd is al lang voorbij! Blijf bewegen, niet chillen. Enkel wandelen, lopen en fietsen zijn toegestaan. Anders blijf je in je kot.’

Burgemeester De Clercq (Open VLD) treedt de politie bij: ‘Het is onverantwoord. Niemand wil een totale lockdown, hou je dus aan de regels. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt beboet. Dank aan iedereen die zich wel aan de richtlijnen houdt, zo geraken we het snelst van deze crisis vanaf.’

Essentiële verplaatsing

De politie voerde zaterdag op verschillende op- en afritten controles uit op essentiële verplaatsingen. Dat gebeurde eerst aan de op- en afrit van de E17 in Gentbrugge en later aan de op- en afrit van de E40 in Drongen. ’s Avonds deed de politie dat ook aan de Gasmeterlaan en de Nieuwevaart.

‘Om risico’s te beperken waren onze mensen uitgerust met handschoenen en mondmaskers en droegen ze de bril die normaal wordt gebruikt voor de veiligheid tijdens schietoefeningen’, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert.

De resultaten van de controle worden maandag bekendgemaakt, maar van zware incidenten was alvast geen sprake.