Ook in België mondmaskers die niet voldoen

De overheidsdienst Economie bevestigt dat ook in ons land mondmaskers beneden de norm werden ingevoerd. ‘Maar de kans dat ze werden verdeeld is relatief klein’, zegt woordvoerster Chantal De Pauw.

Het is alle hens aan dek om alle mogelijke medisch materiaal in ons land te krijgen. ‘De eerste levering aan mondmaskers die wij bij de UZ Leuven gekregen hebben was een gift en die hebben we geweigerd’, zei Hans Devriese, dienshoofd preventie bij het UZ Leuven aan VTM-nieuws. In Leuven werden op die manier al 3.000 van de 20.000 toegeleverde maskers geweigerd. Bij de geweigerde maskers was er een probleem met de aansluiting bij de neus.

De Fod Economie stelt alles in het werk om te vermijden dat minderwaardig medisch materiaal wordt verspreid. Die overheidsdienst controleert alle materiaal, dat in Peutie wordt verzameld, vooraleer het naar de verschillende zorginstellingen wordt verdeeld.

‘En we hebben effectief al mondmaskers onderschept die niet voldoen aan de normen’, zegt Chantal Pauwels, woordvoerster van de Fod Economie. Ze wil echter niet meegeven hoeveel mondmaskers of ander medisch materiaal ongeschikt waren. ‘In deze crisistijd kan je nooit honderd procent zekerheid geven, maar de kans is wel relatief klein dat materiaal dat niet voldoet, werd verdeeld.’

Om voldoende materiaal in België te krijgen zijn de formele conformiteitsvereisten waaraan het materiaal moet voldoen sowieso al wat versoepeld. De hoogbeschermende FFP2 en FFP3-mondmaskers moeten in principe een CE-label dragen wat inhoudt dat ze voldoen aan de Europese regels en daarop getest zijn. Maar de overheidsdienst Economie geeft aan dat nu ook uitzonderlijk mondmaskers worden toegelaten die niet dat CE-label dragen, maar een ander certificaat dragen van toepassing in andere landen waar mogelijk iets andere normen gelden.

In verschillende landen duiken verhalen op van medisch materiaal dat niet voldoet. Zo werden in Nederland 600.000 FFP2-maskers - bijna de helft van een partij van 1,3 miljoen maskers - teruggeroepen omdat ze niet goed op het gezicht pasten. De maskers waren al verdeeld onder de ziekenhuizen.

In Spanje kocht de regering dan weer 340.000 ‘rommeltests’ om het virus op te sporen. Er was slechts dertig procent kans dat zo’n test een besmette persoon opmerkte.