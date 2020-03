Voor muzikanten is de lockdown door het coronavirus niet eenvoudig. Repetities en optredens worden geannuleerd. Een aantal muzikanten van het Rotterdam Philharmonic brachten een prachtige versie van 'Ode an die Freude', het Europees volkslied dat Beethoven begin 19e eeuw schreef in zijn 9e Symfonie. Klein detail: de muzikanten speelden allemaal samen vanuit 'hun kot', via het internet.