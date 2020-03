Er vielen de voorbije 24 uur 78 doden door het nieuwe coronavirus in België, dat is het hoogste aantal op één dag tot nu toe. De voorbije 24 uur werden 1.702 nieuwe gevallen gerapporteerd, en 629 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis.

Van de 1.702 nieuwe gevallen wonen er 906 in Vlaanderen, 691 in Wallonië en 85 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 10.836. Dat blijft een onderschatting van het werkelijke aantal besmette patiënten.

In de laatste 24 uur werden 629 patiënten met het virus in het ziekenhuis opgenomen en 296 verlieten het ziekenhuis. Ter vergelijking: zaterdag meldde het crisiscentrum 575 nieuwe covid-19-patiënten en 204 ontslagen uit het ziekenhuis. De beide aantallen stijgen dus. In totaal liggen 4.138 covid-19-patiënten op dit moment in het ziekenhuis.

Op intensieve zorg liggen 867 patiënten, dat is een stijging met 78 nieuwe patiënten. Ook het dodental is opnieuw toegenomen: van 64 gisteren naar 78 vandaag. In totaal zijn in ons land nu 431 sterfgevallen gerapporteerd.

‘Het aantal bevestigde besmette personen in ons land neemt nog steeds toe, en zal ook de komende dagen verder blijven toenemen’, meldt de FOD Volksgezondheid op zijn website. Vandaag vond geen dagelijkse persconferentie plaats zoals gewoonlijk. Ook het aantal hospitalisaties zal voorlopig blijven stijgen, zegt de overheidsdienst. ‘Hou dus vol en volg de algemene maatregelen op, zorg goed voor jezelf en voor anderen.’

Bekijk hier de grafieken met de actuele cijfers.

Viroloog Steven Van Gucht zei zaterdag dat de epidemie minder sterk wordt, maar dat het aantal gevallen nog steeds stijgt. Daarnaast benadrukte hij ook het belang van handhygiëne.