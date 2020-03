Frankrijk bestelt meer dan miljard mondmaskers in China

In de strijd tegen het coronavirus heeft Frankrijk meer dan 1 miljard mondmaskers besteld in China. Dat heeft de Franse minister van Gezondheid, Olivier Véran, zaterdag bekendgemaakt.

China en Frankrijk hebben een ‘intensieve’ luchtbrug op poten gezet om meer dan 1 miljard mondmaskers over te brengen. Onze zuiderburen hebben nood aan 40 miljoen maskers per week. Het aantal overlijdens in Frankrijk door de coronacrisis is zaterdag opgelopen met 319 tot in totaal 2.314. Volgens de nieuwe balans zijn er nu 37.575 besmettingen in Frankrijk. 17.620 mensen liggen in het ziekenhuis, van wie er 4.273 beademd worden.

De Franse regering heeft ook de intentie om het aantal bedden op intensieve zorg te verhogen, en wel van 5.000 naar 14.500, om de grote stroom van patiënten aan te kunnen.

Premier Edouard Philippe waarschuwde zaterdag het Franse volk. ‘De eerste 15 dagen van april zullen nog moeilijker zijn dan de 15 dagen die net zijn verstreken. De strijd is nog maar net begonnen.’

Massaal testen

De Franse eerste minister benadrukte ook dat de regering niet te lang getalmd heeft om draconische maatregelen te nemen. ‘De beslissing tot de lockdown is niet te laat genomen. Op het moment dat we deze beslissing namen, waren er minder dan 8.000 gevallen in het hele land en minder dan 200 doden’, benadrukte Philippe.

De regering kondigde zaterdag ook aan dat er tegen eind april een massa nieuwe test bij komen: 50.000 gewone per dag en 30.000 sneltests per dag.