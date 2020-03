Man spuwt in gezicht agent bij stopzetten privéfeest in Antwerpen

In Antwerpen is vrijdagavond een 32-jarige man opgepakt omdat hij een agent in het gezicht spuwde toen de politie een vermoedelijk privéfeest in een appartement kwam stilleggen. De man is intussen ook door de onderzoeksrechter aangehouden.

De arrestatie gebeurde vrijdagavond in een appartement in de Beschavingsstraat. Een tiental personen was daar uitbundig aan het feesten toen de politie arriveerde. Een 32-jarige aanwezige reageerde agressief op de komst van de agenten, gaf een valse naam op en gedroeg zich weerspannig. Het trieste dieptepunt volgde toen de man in het gezicht van een agent spuwde.

Dat agressievelingen richting de politie spuwen, is volgens het Antwerpse politiekorps jammer genoeg geen zeldzaamheid, maar nu het coronavirus zich verspreidt, wordt het wel als extra gevaarlijk gedrag gezien en er staan dan ook zware straffen op.

De man die vrijdag werd opgepakt, is zaterdag voorgeleid wegens bedreiging met aanslag met schijnbaar gevaarlijke stoffen, aanmatiging van naam en weerspannigheid. De onderzoeksrechter heeft hem vervolgens aangehouden.