‘Hopelijk kunnen scholen na de maatregelen als eerste open’

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) had gehoopt dat scholen meteen op langere termijn hadden kunnen plannen. Het is nog steeds onduidelijk of de scholen na de paasvakantie open kunnen gaan. Dat zegt hij in een interview met VTM.

‘Er zullen sowieso na de paasvakantie ook maatregelen zijn, de vraag is de welke’, zegt Weyts. ‘Maar je kan er donder op zeggen dat er nog ingrijpende maatregelen zullen zijn die ons gaan en staan zullen bepalen.’

Hij hoopt dat de scholen als eerste opnieuw kunnen openen. ‘Wij zijn een welvarend volk geworden dankzij onderwijs. Dat is essentieel voor onze samenleving en economie’, vindt de minister.

Er zijn volgens Weyts verschillende scenario’s mogelijk. ‘Voor de korte termijn zit ik maandag samen met de onderwijskoepels en vakbonden om te bekijken hoe we afstandsonderwijs kunnen organiseren, ook met nieuwe lesinhoud.’ Het is belangrijk om de jongeren te blijven prikkelen. ‘Je kan niet doorgaan met blijven herhalen’, vindt hij.

Op de lange termijn, wanneer scholen opnieuw open mogen gaan, wordt bekeken welke lesinhoud gegeven kan worden, en hoe. ‘Misschien zullen we dan keuzes moeten maken.’

Voor de opvang tijdens de paasvakantie is er samen met Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) een draaiboek opgemaakt voor lokale besturen. ‘Zij zullen de opvang lokaal moeten organiseren.’







Laptopproject

Het is een initiatief van de vzw Digital For Youth om laptops van drie, vier jaar oud in te zamelen, er nieuwe software op te zetten en aan huis te leveren bij jongeren die geen pc hebben, loopt goed. ‘Naarmate de periode langer duurt (dat scholen gesloten zijn, red.), wordt dat alsmaar belangrijker. Sinds woensdag hebben we al 7.000 laptops kunnen verzamelen. Het kost geld om die laptops leeg te maken en klaar te zetten. Ik heb daarvoor al 200.000 euro toegezegd, maar de vzw doet de bevolking ook een oproep om een bijdrage te leveren, hoe klein die ook is’, zegt Weyts.