Paus Franciscus heeft vrijdag een gebed geleid voor een leeg Sint-Pietersplein. De paus gaf in een bevreemdende toespraak de 'urbi et orbi'-zegen, die normaal enkel op Pasen en Kerstmis gegeven wordt. Bekijk het in de video hierboven.

In Italië vielen vrijdag bijna duizend doden door het coronavirus. Het land is bijzonder zwaar getroffen. Creatief collectief 'A thing by' kon filmen op intensieve zorg in een ziekenhuis in Milaan. Bekijk de aangrijpende beelden hieronder.