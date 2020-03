Benito Raman en Schalke 04-spelers trainen in groep… via videocalls

De spelers van Schalke 04 volgen thuis op vaste tijdstippen het trainingsprogramma van de club, terwijl ze via een videocall met elkaar in contact staan. Dat heeft de Bundesliga-club van Benito Raman zaterdag bekendgemaakt. Omwille van de coronacrisis kunnen normale groepstrainingen momenteel niet doorgaan.

“Voor ons als ploegsporters is het enorm belangrijk in team met elkaar in interactie te gaan, zelfs wanneer we niet op dezelfde plaats zijn”, verklaart coach David Wagner op de clubwebsite. De trainers geven tijdens de videocalls aanwijzingen bij de oefeningen.

Die #S04-Profis bleiben im #HomeOffice, das Training wird mit einer weiteren Komponente versehen ?????????????#S04 | ???? | #WirLebenDich — FC Schalke 04 (??) (@s04) March 27, 2020

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk ons beroep opnieuw uitoefenen op onze vaste werkplek: het grasveld”, aldus Wagner. “Momenteel bekijken we manieren om te trainen die mogelijk zijn onder de huidige voorzorgsmaatregelen.”

De Bundesliga ligt door de coronacrisis zeker stil tot 30 april.