Douane doet recorddrugsvangst in coronatijden

De drugstrafiek draait op volle toeren. Bij de controle van de laatste passagiersvliegtuigen naar Zaventem is een recordvangst gedaan. Dat zegt Kristian Vanderwaeren, topman van Douane & Accijnzen, zaterdag in De Tijd. ‘De drugssmokkelaars rekenen er duidelijk op dat er minder controle is.’

Deze maand is er in ons land 1,133 ton cocaïne ontdekt. In het buitenland is nog eens 1,368 ton onderschept die België als bestemming had. ‘We hebben op de laatste passagiersvluchten die nog toekwamen in de luchthaven van Zaventem een ongeziene vaststelling gedaan van cocaïne en heroïne’, zegt Vanderwaeren. ‘De georganiseerde criminaliteit ziet opportuniteiten in deze crisis. Nog nooit hebben we zo’n grote hoeveelheid drugs gevonden in de bagage van passagiers. De drugssmokkelaars rekenen er duidelijk op dat er minder controle is.’

Het drugsteam in de haven van Antwerpen is tijdelijk versterkt. ‘Want in Zuid-Amerika hebben die jongens nog genoeg geld en middelen om de trafiek te laten draaien’, zegt Vanderwaeren nog. ‘We hebben met de terminal­operators ook al afgesproken dat we dat samen met de federale politie heel goed blijven in de gaten houden.’

Intussen is al een op de tien douaniers uitgevallen door het virus. ‘We hebben bijna een heel team naar huis moeten sturen’, zegt Vanderwaeren nog. ‘Tien procent uitval kunnen we nog aan. Dat kunnen we nog enkele maanden volhouden. Maar als dat naar 20 of 30 procent evolueert, vallen er natuurlijk gaten.’